شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب أسماء الجناحي في الاتحاد الآسيوي للترايثلون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتخبت ممثلة الإمارات، أسماء يوسف الجناحي، عضواً في الاتحاد الآسيوي للترايثلون عن مقعد اللجنة النسائية. وانتخبت أسماء خلال انتخابات الاتحاد الآسيوي للعبة التي عقدت في مدينة بوسان الكورية، وحصلت على 20 صوتاً من أصل 29 صوتاً. وتعتبر أسماء يوسف الجناحي أول سيدة إماراتية تفوز بعضوية اللجنة النسائية في الاتحاد الآسيوي للترايثلون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتخاب أسماء الجناحي في الاتحاد الآسيوي للترايثلون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.