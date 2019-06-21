شكرا لقرائتكم خبر عن نيانت يدير الافتتاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن حَكَم مواجهة مصر وزيمبابوي، في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية اليوم، وأسند الاتحاد الإفريقي إدارة المباراة إلى الحكم الكاميروني أليوم نيانت بعد اعتذار الحكم الجامبي باكاري جاساما، الذي غادر القاهرة مؤخراً لظروف وفاة والدته.
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