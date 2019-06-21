شكرا لقرائتكم خبر عن تألق عربي في اليوم الثالث من مهرجان «رويال آسكوت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

شهد اليوم الثالث من مهرجان الرويال آسكوت البريطاني 2019، تألقاً عربياً في المنافسات المثيرة التي أقيمت أمس بمضمار آسكوت العريق، حيث سجل المهر البحريني الناشئ «عالي» للشيخ دعيج آل خليفة فوزاً مبهراً بسباق ذا نورفولك ستيكس (ج2) الذي يمتد لمسافة 1000 متر، والذي جاء في افتتاح اليوم الثالث لمهرجان رويال آسكوت، متغلباً بجدارة بفارق رقبة على المرشح البارز «فينتورا ريبل»، ومن ورائه «دبي ستيش» بشعار المالك الإماراتي أحمد الشيخ.

وسجل الفائز زمناً بلغ 1:1:90 دقيقة وبفارق رقبة عن أقرب منافسيه، بإشراف المدرب الصاعد سايمون كريسفورد، وبقيادة الفارس المتخصص في آسكوت فرانكي ديتوري.

وكان للفوز وقع كبير وفرحة عارمة في أوساط الحضور البحريني الذي تقدمه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والمالك الشيخ دعيج آل خليفة، وانهالت التهاني من الشخصيات الإماراتية الحاضرة على هذا الفوز الكبير، والذي يضع فروسية وسباقات البحرين في المسار العالمي الصحيح.

وتواصل التألق العربي في ثالث أيام المهرجان، حيث تمكن ممثل السعودية «بايوميترك» المملوك للأمير خالد بن عبدالله من الفوز بالشوط الخامس ليحصد بطولة «بريطانيا ستيكس»، بعدما قاده الفارس هاري بنتلي بإشراف المدرب رالف بيكيت لقطع مسافة السباق البالغة 1600 متر في زمن 1:41:25 دقيقة وبفارق 1.25 طول.

وجاء بالمركز الثالث «تورجينيف» لسمو الأميرة هيا بنت الحسين، بإشراف جون جوسدن وقيادة فرانكي ديتوري، وحل ثالثاً «فنار» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وأهدى «سانجاريوس» بفوزه الشوط الثاني «هامبتون كورت ستيكس» الذي أقيم لمسافة 2000 متر، ثاني الانتصارات إلى الفارس فرانكي ديتوري، حينما قاده لقطع مسافة السباق في زمن قدره 2:8:36 دقيقة، بإشراف المدرب سير مايكل ستاوت.

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وحقق «سانجاريوس» فوزه بفارق 2.25 طول عن صاحب المركز الثاني «فوكس شاريمان» (أندريابيلدينج/ سلفستر دي سوسا).

وسيطر الفارس فرانكي ديتوري على ثالث أيام رويال آسكوت وحقق الفوز الثالث له على التوالي في سباق ريبلسديل ستيكس للمهرات (ج2) لمسافة 2400 متر، مع المهرة «ستار كاتشر» بإشراف جون جوسدن، ليتصدر قائمة الفرسان في نسخة هذا العام من المهرجان حتى الآن.

وحققت البطلة التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات ثاني فوز في مسيرتها التي تضم أربع مشاركات، في شوط شهد تنافساً مثيراً بين 11 مهرة لكن ديتوري حقق الفوز بأداء رائع في زمن بلغ 2:33:52 دقيقة بفارق 1.5 طول عن صاحبة المركز الثاني «فليتنج» (موور/أوبراين).

وتمكن «سترادي فيرياس» بإشراف المدرب جون جوسدن، وقيادة الفارس فرانكي ديتوري من الفوز بكأس الذهب الذي يمتد لمسافة 4000 كيلو «ج 1»، ليهدي فارسه فرانكي ديتوري الفوز بالأشواط الأربعة الأولى من اليوم الثالث.

وظل «فيرياس» متمركزاً خلف الثلاثة الأوائل في معظم مراحل السباق، وبدأ الانطلاقة الحقيقية في آخر 500 متر، حيث شق الجواد طريقه ببسالة منتزعاً المركز الأول، ومواصلاً التقدم منهياً المنافسة في زمن بلغ 4:30:88 دقيقة وبفارق طول عن الوصيف «دي اكس بي» (مارك جونستون/سيلفستر ديسوزا) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، فيما شغل «كروس كانتر» لجودلفين بطل ملبورن كب وكأس دبي الذهبي المركز الرابع.

وبذلك أكمل «فيرياس» الذي لم يخسر منذ العام 2017، الثنائية في كأس الذهب، وأكد للمرة الثانية أنه جواد التحمل الأول في الساحة الأوروبية، وجدير بالحفاظ على لقبه كبطل لهذه الفئة.

وحسم «ساوث باسيفيك» آخر أشواط الليلة الثالثة من مهرجان رويال آسكوت ليحصد بطولة «الملك جورج» بإشراف المدرب إيدن أوبراين وقيادة الفارس سيمي هيفرمان الذي قاده بنجاح لقطع مسافة السباق المقررة «ميل و3 فيرلونج» في أسرع زمن ليتوج بالبطولة.