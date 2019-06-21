أنشطة متنوعة في جزيرة العلم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم جزيرة العلم، إحدى الوجهات السياحية في إمارة الشارقة، لزوارها سلسلة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والرياضية، التي انطلقت في يونيو/حزيران الجاري، وتستمر إلى نهاية العطلة الصيفية، لتوفر لجميع أفراد العائلة خيارات متنوعة لقضاء أمتع وأجمل الأوقات خلال العطلة السنوية.

ويتمكن زوار الجزيرة من أطفال ويافعين وشباب، من الاستمتاع بثلاث فعاليات متنوعة، وهي فعالية دورة الجري للسيدات، وفعالية اليوغا وفعالية التزلج بالعجلات، والتي توفر لهم تجربة ترفيهية فريدة في الهواء الطلق.

وقالت خلود سالم الجنيبي، مدير عام جزيرة العلم: «تواصل جزيرة العلم على مدار العام، تقديم مزيج متكامل من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والرياضية والتعليمية الممتعة التي تثري تجربة زائري الجزيرة بمختلف فئاتهم العمرية، وتقدمها بطريقة تفاعلية تثري حواسهم ومواهبهم وتشجعهم على اتباع أنماط حياة صحية».