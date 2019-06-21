شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين تخطف نقطة أمام باراغواي بعد معاناة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فشل منتخب الأرجنتين في تحقيق الفوز للمباراة الثانية توالياً وانتزع نقطة التعادل من الباراغواي 1-1 بركلة جزاء لقائده ليونيل ميسي، فيما بلغت كولومبيا ربع النهائي بفوزها على قطر 1-صفر، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كوبا أمريكا لكرة القدم.

وبنقاطها الست، ضمنت كولومبيا صدارة المجموعة الثانية، لتلتقي في ربع النهائي وصيف المجموعة الثالثة في 28 الجاري في ساو باولو.

وحلت الباراغواي ثانية بنقطتين، فيما تساوت قطر مع الأرجنتين متذيلة الترتيب بنقطة واحدة، علماً أنهما يلتقيان في مباراة حياة أو موت في الجولة الثالثة الأخيرة في مدينة بورتو اليغري البرازيلية.

ويتأهل إلى ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث وأفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث، لذلك تحتاج الأرجنتين إلى الفوز على قطر لمتابعة مشوارها في المسابقة.

على ملعب مينيراو في بيلو هوريزونتي وأمام 35 ألف متفرج، جاءت بداية المباراة عقيمة وانتظرت الجماهير حتى الدقيقة 29 لمشاهدة تسديدة أولى للباراغواي عبر درليس غونزاليس.

وافتتحت الباراغواي التسجيل عن طريق ريتشارد سانشيز بتسديدة يمينية من داخل المنطقة بعد عرضية من ميغل ألميرون (37). في الشوط الثاني، حاول المدرب ليونيل سكالوني تدعيم صفوفه، فدفع بالمهاجم سيرخيو أغويرو بدلاً من روبرتو بيريرا.

وعادل ميسي نجم برشلونة وأفضل لاعب في العالم خمس مرات، من ركلة جزاء في الدقيقة 57، بتسديدة قوية متوسطة الارتفاع إلى يسار الحارس روبرتو فرنانديز ومساعدة من تقنية الفيديو «الفار» بعدما تبين أن هجمة الأرجنتين الخطيرة ارتدت من يد ايفان بيريس.

وقال ميسي بعد المباراة «عرفنا أنها ستكون مباراة صعبة. في الدقائق الأولى سيطرنا جيداً على الكرة، لكن بعد هدفهم عانينا قليلاً، في الشوط الثاني قدمنا كل شيء وحققنا التعادل».

تابع قائد الأرجنتين الباحث عن أول ألقابه الكبرى مع بلاده «يجب أن نفكر بإيجابية ونحتفظ بالثقة، يجب أن نتحسن ونقدم أفضل ما لدينا في المباراة المقبلة.. الفريق مقتنع بأننا سنفوز في المباراة التالية».

Advertisements

وأكد «علينا أن نبحث عن الانتصار الأول لنتأهل»، معترفاً أن هناك حزناً في غرفة الملابس لأننا لم نحقق أهدافنا حتى الآن وأن هناك ٣ منتخبات أفضل منا في الترتيب».

وعن مباراته المقبلة ضد قطر، قال مدرب الأرجنتين سكالوني «يجب أن نفوز. سنقيم أخطاءنا والأمور الجيدة التي قمنا بها ونتخذ القرارات. نحن محظوظون للإبقاء على آمالنا في هذه المجموعة».

وتدين الأرجنتين، أيضاً بنقطتها الصعبة إلى حارسها فرانكو أرماني الذي صد ركلة جزاء في الشوط الثاني لديرليس غونزاليس بعد خطأ متهور من المدافع نيكولاس أوتامندي على غونزاليس (63)، مجنباً بلاده خسارة ثانية بعد سقوطها افتتاحاً أمام كولومبيا صفر-2.

وأشاد سكالوني بحارسه أرماني، وقال «نثق بفرانكو، هو حارسنا الأساسي، أنقذ ركلة جزاء وأبقى على آمالنا. أنا سعيد لتقديمه مباراة جيدة».

وعلى ملعب «مورومبي في ساو باولو» وأمام 22 ألف متفرج، وضعت رأسية متأخرة لدوفان زاباتا كولومبيا في ربع النهائي بفوزها على قطر المشاركة ببطاقة دعوة 1-صفر.

وسيطر رجال المدرب البرتغالي كارلوس كيروش على المباراة، لكن تألق الحارس القطري سعد الشيب أجبر حاملة لقب 2001 على الانتظار حتى الدقيقة 86 للفوز عندما زرع مهاجم زاباتا أتالانتا الإيطالي هدف الفوز.

وقال زاباتا الذي سجل هدفه الثاني في المسابقة بعد الأول في مرمى الأرجنتين «كان الأمر صعباً، ولكننا صبرنا وسجلنا هدف الفوز. كان الفوز في غاية الأهمية ونحن سعداء».

وتابع مشيراً إلى عدم استسهال بلاده مباراتها الأخيرة أمام الباراغواي: «نأمل في أفضل نهاية لمباريات دور المجموعات».

ودفع المدرب كيروش بزاباتا في خط الهجوم بدلاً من النجم راداميل فالكاو.

وقال قائد كولومبيا خاميس رودريغيز: «نحن على الطريق الصحيح. عندما يكون لديك فالكاو ودوفان في التشكيلة، فمن البديهي التسجيل».