ساري: يوفنتوس تتويج لمسيرتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي ماوريتسيو ساري أن تدريب فريق السيدة العجوز «تتويج لمسيرة طويلة لي» في الملاعب على مدى 30 عاماً.

وجاء كلام ساري لدى تقديمه لوسائل الأعلام بعد التعاقد معه خلفاً لماسيميليانو أليغري لمدة ثلاث سنوات.

ويعتبر يوفنتوس الفريق الرقم 20 يشرف على تدريبه ساري، منذ أن بدأ مسيرته مدرباً لنادي ستيا الذي كان يلعب في دوري الدرجة الثامنة في إيطاليا عام 1990.

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وقال ساري الذي أشرف الموسم الماضي على تشيلسي لموسم واحد في مؤتمر صحفي أمس: «تدريب يوفنتوس، النادي الأهم في إيطاليا، هو تتويج لمسيرة طويلة جداً لي في التدريب، بينها 80 في المئة كانت صعبة للغاية».

وتحدث ساري عن مسيرته في الدرجات الدنيا وصولاً إلى يوفنتوس بقوله: «كان الطريق طويلاً من خلال عملي في مختلف درجات الدوري الإيطالي».

وتابع: «كان الدوري الإنجليزي تجربة رائعة، لكن في القسم الثاني من الدوري شعرت بحاجة للعودة إلى الدوري الإيطالي، لقد قررت العودة إلى إيطاليا؛ لأن نادياً ضخماً أرادني بقوة. لم أرَ في حياتي رغبة جامحة لنادٍ يريد التعاقد مع مدرب، كما حصل مع يوفنتوس تجاهي».