جواردادو يقود المكسيك للفوز على كندا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد أندريس جواردادو منتخب المكسيك إلى الفوز على نظيره الكندي 3-1 في كولورادو في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن مسابقة الكأس الذهبية لكرة القدم الذي ينظمها اتحاد الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وسجل جواردادو هدفه الأول من تسديدة بعيدة في الدقيقة 54، وأتبعه بثانٍ قبل 13 دقيقة من صافرة النهاية، مانحاً منتخب بلاده فوزه الثاني توالياً بعدما كان سحق كوبا بسباعية نظيفة في افتتاح منافسات المجموعة الأولى. وافتتح روبرتو ألفارادو التسجيل في الدقيقة 40 للمنتخب المكسيكي، الساعي لإحراز اللقب للمرة الثامنة في تاريخه.

وخاضت المكسيك اللقاء بدون نجومها خافيير هرنانديز وهيكتور هيريرا وكارلوس فيلا.

وسجل هدف كندا لوكاس كافيليني (75)، بعدما تابع تمريرة مهاجم لاغانتواز البلجيكي جوناثان دافيد ليسدد الكرة من تحت الحارس فرانسيسكو أوتشوا.