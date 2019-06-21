إسماعيل راشد مديراً ل «الأبيض»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عين اتحاد الإمارات لكرة القدم نجم نادي الوصل ومنتخبنا الوطني السابق إسماعيل راشد، مديراً للمنتخب الوطني الأول، اعتباراً من المعسكر المقبل ل«الأبيض» الذي سيقام في مدينة سالزبورج النمساوية في الفترة من 13 إلى 22 يوليو/‏ تموز المقبل .

وتقدم اتحاد الكرة بالشكر والتقدير إلى عبيد هبيطة على الفترة التي قضاها مع المنتخب الوطني، وتفانيه بالعمل وتعاونه الكبير مع أعضاء الجهاز الفني واللاعبين.