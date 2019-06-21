شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل راشد مديراً ل «الأبيض» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عين اتحاد الإمارات لكرة القدم نجم نادي الوصل ومنتخبنا الوطني السابق إسماعيل راشد، مديراً للمنتخب الوطني الأول، اعتباراً من المعسكر المقبل ل«الأبيض» الذي سيقام في مدينة سالزبورج النمساوية في الفترة من 13 إلى 22 يوليو/ تموز المقبل .
وتقدم اتحاد الكرة بالشكر والتقدير إلى عبيد هبيطة على الفترة التي قضاها مع المنتخب الوطني، وتفانيه بالعمل وتعاونه الكبير مع أعضاء الجهاز الفني واللاعبين.
كانت هذه تفاصيل خبر إسماعيل راشد مديراً ل «الأبيض» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.