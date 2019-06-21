شكرا لقرائتكم خبر عن «كان 2019» في «أم الدنيا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تتجه أنظار ملايين الجماهير المصرية والعربية والإفريقية وحول العالم صوب استاد القاهرة الدولي مساء اليوم، حيث تقام مباراة الافتتاح بين منتخب مصر وزيمبابوي في بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

الليلة التي تنتظرها جماهير القارة السمراء تبدأ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وضيوفه فعاليات حفل افتتاح النسخة 32 من كأس الأمم الإفريقية ب24 منتخباً للمرة الأولى، وفي مقدمتهم السويسري إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وشريك الحدث أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي «كاف»، كما يحضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ووزراء الحكومة المصرية.

المطرب المصري حكيم يغني في الحفل بطعم إفريقي، ومعه المغني النيجيري فيمي كوتيه والمطربة الإيفوارية دوبيه، وعنوان الأغنية «متجمعين» وهي الأغنية الرسمية لحفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019 الأغنية تعبر عن إفريقيا وقوتها الفنية الناعمة.الحفل يستغرق 17 دقيقة تقريباً، حفل الافتتاح دائما ما يكون ما بين 12 و15 دقيقة ولكن في هذه المرة يزيد قليلا، وسيتضمن أغنية بثلاث لغات، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الاستعراضية المجهزة للحفل تدور حول رموز الحضارة المصرية والحضارات الإفريقية، وتبرز فكرة أن المستقبل لإفريقيا.. بالإضافة لأحدث الوسائل التكنولوجيا.

يدخل المنتخب المصري بقيادة المكسيكي خافيير أجيري مباراة اليوم، وعينه على النقاط الثلاث لحسم ضربة البداية لصالحه واعتلاء قمة المجموعة، بجانب توصيل رسالة إلى جميع الفرق المتنافسة بأن منتخب مصر لن يفرط في هذه النسخة من البطولة، التي تقام على أرضه ووسط جماهيره المتعطشة، لحصد اللقب الغائب عن الفراعنة منذ 2010.

خاض منتخب مصر مباراتين وديتين قبل أمم إفريقيا أمام تنزانيا وغينيا باستاد برج العرب، وفاز بهما بنتيجة 1-0، و3-1، على التوالي، وأشرك أجيري جميع اللاعبين في المباراتين، للوقوف على مستواهم كما حسم بناء عليهما التشكيل الأساسي الذي سيشارك في بطولة أمم إفريقيا، كما وضع الجهاز الفني يده على نقاط القوة والضعف في الفريق.

وعقد أجيري ومعاونوه أكثر من جلسة مع اللاعبين لتهيئتهم نفسياً لبطولة أمم إفريقيا، وتحفيزهم على الفوز باللقب لاسيما أن هناك عدداً كبيراً من اللاعبين يشاركون في «كان» لأول مرة، بجانب تخفيف الضغوط على باقي اللاعبين حتى لا يتأثروا بمطالب الجماهير بضرورة الفوز وانتزاع اللقب.

واستقر أجيري على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم، ويضم: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأحمد المحمدي وأحمد حجازي وباهر المحمدي وأيمن أشرف في الدفاع، وطارق حامد ومحمد النني في الوسط وأمامهما الثلاثي محمد صلاح وعبدالله السعيد وتريزيجيه، ومروان محسن وحيداً في الهجوم.

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ويظهر منتخب مصر بزيه التقليدي اليوم أمام زيمبابوي وهو الأحمر والأبيض والأسود، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

في المقابل، يحلم منتخب زيمبابوي بتحقيق المفاجأة والخروج من المباراة بنقطة التعادل ليحافظ على آماله في الصعود للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس الأمم الإفريقية.. ويسجل منتخب زيمبابوي الظهور الرابع في تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس الأمم الإفريقية، فيما يسجل الظهور الثاني على التوالي بالمسابقة القارية في حدث لم يتكرر على مدار تاريخه.

وخلال المشاركات الثلاث السابقة لمنتخب زيمبابوي في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، خرج من الدور الأول في نسخ 2004 و2006 و2017. وقدم منتخب زيمبابوي عروضاً رائعة في التصفيات المؤهلة ل«كان 2019»، حيث تصدر المجموعة السابعة في التصفيات على حساب منتخبات الكونغو الديمقراطية والكونغو وليبيريا.

خلال مسيرته بالتصفيات، حقق منتخب زيمبابوي ثلاثة انتصارات وتعادل في مباراتين ليحجز صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، علماً بأن لاعبيه سجلوا تسعة أهداف في المباريات الست ما يشير إلى قوة خط الهجوم بقيادة نوليدج موسونا الذي سجل خمسة أهداف وخاما بيليات الذي سجل ثلاثة أهداف.

وأعلن اتحاد زيمبابوي لكرة القدم أن قائمة المنتخب شهدت تعديلا قبل 48 ساعة من مواجهة منتخب مصر، وقال الاتحاد الزيمبابوى إن المدير الفني للمنتخب صنداي تشيزامبوا قرر استبعاد اللاعب تافادزوا كوتينيو نجم فريق عزام التنزاني بعد تعرضه للإصابة، ليتم استبداله باللاعب لورنس مهلانجا لاعب بلاتنيوم الذي ينافس بالدوري المحلي في زيمبابوي.

وأصبح مهلانجا اللاعب المحلي الوحيد بقائمة زيمبابوي حيث تضم القائمة 22 لاعباً محترفاً من بينهم 14 لاعباً في أندية جنوب إفريقيا وأبرزهم خاما بيليات نجم كايزر تشيفز.

وتعد هذه ثاني حالة استبدال في البطولة، بعدما قرر منتخب غينيا استبدال اللاعب ايساما سانكوه، المحترف في صفوف فريق كاين الفرنسي، باللاعب الحسن بانجورا.