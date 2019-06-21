متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، قرار إشهار رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، الذي يدعم اللعبة وينعكس إيجابياً على تنافسية الأندية والمنتخبات الوطنية.

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وقال محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة: «رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم تلعب دوراً كبيراً في تطوير منظومة الرياضة في الدولة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد دراسة متأنية للاشتراطات والمعايير الوطنية والقواعد الدولية في تأسيس الروابط المرتبطة بكرة القدم لضمان تحقيق الأهداف الوطنية وتلبية تطلعات محترفي كرة القدم وجماهيرها».

وكان مجلس إدارة الهيئة اعتمد قرار إشهار رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، خلال اجتماعه الخامس الذي عقد أمس الأول بمقرها في دبي، وذلك ضمن اعتماده اللوائح الخاصة باشتراطات إشهار الروابط والأندية، وجاء القرار بعد استيفاء الرابطة للاشتراطات واجبة التنفيذ لعملية الإشهار، التي وضعتها اللجنة المكلفة بالتأسيس والتي ضمت فريقاً من خبراء الهيئة العامة للرياضة واتحاد الإمارات لكرة القدم ولجنة دوري المحترفين الإماراتية لكرة القدم.

جدير بالذكر، أن مراحل تأسيس الرابطة، استغرقت قرابة سبعة أشهر من المناقشات والاجتماعات المتبادلة بين الهيئة واتحاد الكرة والرابطة، وتم وضع كافة اللوائح الخاصة بالاعتماد بما يتوافق مع أحكام القواعد الدولية والسيادة الوطنية والمعايير المتفق عليها من قبل اتحاد الإمارات لكرة القدم، وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل خروج الرابطة بشكل قانوني لا يخالف القواعد الوطنية والدولية.