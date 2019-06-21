الحمرية يتعاقد مع البرازيلي لوان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تعاقد نادي الحمرية مع المهاجم البرازيلي لوان لاعب فريق حتا السابق، وينتظر أن يتعاقد مع صانع ألعاب أرجنتيني في الساعات المقبلة، ليغلق بذلك ملف المحترفين.

وصرف النادي النظر عن التعاقد مع جلمار صانع ألعاب حتا السابق.

ومن جهة أخرى سيتم الإعلان عن أسماء الإدارة الجديدة للنادي الأسبوع المقبل، وتشير التوقعات إلى استمرار جمعة الشامسي كرئيس لمجلس إدارة النادي مع دخول بعض الوجوه الجديدة.