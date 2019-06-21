ويلتون: الوصل عظيم وصاحب تاريخ حافل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أيمن بشير

قدم نادي الوصل لاعبه الجديد، البرازيلي ويلتون سواريز بشكل رسمي قادماً من نادي الشارقة في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده ورفضه التجديد مع بطل دوري الخليج العربي 2018-2019، ونشر الموقع الرسمي للنادي صورا توثق التوقيع مع اللاعب بحضور حميد يوسف عضو شركة الوصل لكرة القدم، مدير الفريق الأول لكرة القدم.

ونجح مجلس الوصل في إقناع البرازيلي صاحب 32 عاما بالتوقيع مع النادي لمدة موسمين بداية من الموسم الجديد 2019-2020، ليحل بديلاً لمواطنه كايو كانيدو الراحل إلى صفوف نادي العين.

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ووصف ويلتون الذي سيرتدي الرقم11، الوصل بالنادي العظيم صاحب التاريخ الحافل، والذي يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة، مؤكداً أنه سيبذل كل جهده من أجل الوجود مع التشكيلة الأساسية، ومساعدة زملائه لقيادة الوصل للعودة إلى منصات التتويج، وقال ويلتون عقب تقديمه بشكل رسمي: إن طموحه مع الأصفر يتمثل في تسجيل العديد من الأهداف لمساعدة الفريق بالمباريات حتى يتم تحقيق البطولات.

ويتطلع الفريق الأصفر الذي سيشارك في 4 بطولات في الموسم المقبل، إلى نسيان إخفاق الموسم المنصرم والظهور بشكل مختلف.

ويذكر أن إدارة الوصل نجحت حتى الآن في انتداب ثلاثة لاعبين تم الإعلان عنهم بشكل رسمي، وهم البرازيلي ويلتون، والحارس محمد البيرق قادماً من اتحاد كلباء، وحميد سالمين الظهير الأيمن القادم من الظفرة.