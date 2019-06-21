المالك يرفض رئاسة النصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

اعتمدت لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم القائمة النهائية لمجلس إدارة الاتحاد التي سيتم اعتمادها في 26 الجاري بالتزكية؛ لعدم وجود منافسين لقائمة ياسر المسحل المرشح الوحيد لرئاسة اتحاد الكرة.

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وتضم القائمة خالد الثبيتي لمنصب نائب الرئيس، وعضوية أضواء العريفي وخالد المقرن وبندر الأحمدي وتركي السلطان وعبدالله كبوها وعبد العزيز العفالق ومعيض الشهري ونزيه النصر ونعيم البكر.

على صعيد آخر أعلن نادي الهلال توقيع مخالصة نهائية مع الأرجنتيني سيروتي بعد ساعات من تنصيب مجلس الإدارة الجديد فهد بن نافل، ولعب سيروتي للهلال في الجزء الثاني من موسم 2017 بعقد يمتد لثلاث سنوات، وتمت إعارته في الموسم الماضي لصالح إنديبندنتي الأرجنتيني.

من جانبه نفى سلمان المالك، الرئيس الأسبق لنادي النصر، نيته الترشح لرئاسة أصفر العاصمة، مؤكداً بأن ظروفه والوقت يمنعانه من الإقدام على تلك الخطوة.