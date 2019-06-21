أحمد العويس: نقلة نوعية بارزة للجوجيتسو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس برئاسة أحمد عبد الرحمن العويس، عبد المنعم الهاشمي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والأعضاء وأسرة الجوجيتسو في الإمارات بمناسبة نجاح بطولة «أبوظبي جراند سلام» لمحترفي الجوجيتسو التي أقيمت في العاصمة الروسية موسكو.

وهنأت أسرة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس اللاعب سعيد المزروعي على فوزه بالميدالية الفضية لوزن 62 كغم «الحزام البنفسجي» وثمن العويس الجهود المميزة التي تبذل من قبل القائمين على اللعبة بشكل احترافي قادت رياضة الجوجيتسو لتحقيق نقلة نوعية بارزة، مؤكداً أن نيل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الميدالية الفضية يعتبر إنجازاً مشرفاً وباعثاً على تعزيز الثقة بالعمل والإصرار على تحقيق المزيد خلال الفترة المقبلة، ويعد حافزاً للمضي بعيداً بتنفيذ الخطة المعتمدة بتطوير المردود العام للعبة الجوجيتسو في الإمارات تزامناً مع باقي رياضات الدفاع عن النفس، تحت مظلة مجلس الشارقة الرياضي.وقال العويس إن إنجاز المزروعي رسالة لجميع لاعبي النادي بضرورة تعزيز الإصرار أثناء التدريبات من أجل الارتقاء بمستوياتهم الفنية والبدنية والذهنية وصولاً للارتقاء بمستوياتهم الفنية لتحقيق الميداليات الملونة بما يساهم بإنجازات مضافة للرياضة الإماراتية، وقال إن أي إنجاز يحققه لاعبو النادي يعتبر نقطة مضيئة في تاريخ النادي وأثنى العويس على جهود الجهاز الفني لفريق الجوجيتسو بقيادة المدرب البرازيلي جوليو ساسار والإداري محمد لشكري.

وتعتبر ميدالية المزروعي هي ثاني ميدالية دولية يحققها أحد لاعبي النادي بالرغم من حداثة تشكيل الفريق الذي لم يتجاوز عمره سنة واحدة، وبالرغم من ذلك تمكن لاعبوه من الوصول إلى منصات التتويج الدولية.

وحظي اللاعب سعيد المزروعي وزميله سعيد بن فهد باستقبال مميز في مطار الشارقة الدولي عند عودتهما إلى الدولة بحضور محمد بورحيمة عضو مجلس الإدارة وعدد من مسؤولي النادي واللاعبين.