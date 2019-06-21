ساحل العاج تختتم استعداداتها لأمم إفريقيا برباعية في زامبيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم منتخب ساحل العاج استعداداته للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، على أفضل وجه، بعدما حقق فوزاً كبيراً (4-1) على منتخب زامبيا، في المباراة الودية التي جرت بينهما أمس الأول، خلال معسكره الإعدادي المقام حالياً بالإمارات العربية المتحدة.

وبادر المنتخب الزامبي، بطل المسابقة عام 2012، الذي يعد أبرز الغائبين عن البطولة، بالتسجيل عن طريق لاعبه فاشون ساكالا في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل جوناثان كودجيا لكوت ديفوار في الدقيقة 28.

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وعقب هدف التعادل، فرض المنتخب الإيفواري سيطرته على مجريات المباراة، ليضيف جان ميشيل سيري وماكسويل كورنيه، الهدفين الثاني والثالث للمنتخب الملقب ب(الأفيال) في الدقيقتين 41 و57، فيما تكفل ويلفرد بوني بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 84.

ويلعب منتخب ساحل العاج، الذي فاز بالبطولة عامي 1992 و2015، في المجموعة الرابعة، التي تجرى فعالياتها بملعب (السلام) برفقة منتخبات المغرب وجنوب إفريقيا وناميبيا.

ويستهل منتخب ساحل العاج مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب جنوب إفريقيا يوم الاثنين المقبل.