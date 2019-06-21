شرطة دبي تنظم 110 أنشطة رياضية وثقافية في 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال العقيد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشؤون الرياضية، إن الإدارة عكفت على تنظيم 110 أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية منذ بداية العام، بواقع 57 نشاطاً نفذها قسم الأنشطة الداخلية والخارجية، و53 حملة ومحاضرة ومبادرة ومشاركة مجتمعية نفذها قسم الوعي الرياضي.

وأوضح العقيد الجلاف، أن المشاركات تجاوزت ال 1000 شخص من الرجال والنساء ضمن هذه الفعاليات والأنشطة، مؤكداً أنها تتم بتوجيهات من اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وذلك في إطار استثمار المنشآت الرياضية في شرطة دبي بما يخدم صحة ولياقة وسعادة الموظفين، ويمنحهم الفرصة للتألق والتميز الرياضي والثقافي.

وبين أن هذه الأنشطة والفعاليات لا تتم فقط على المستوى الداخلي، بل تمتد خارجياً مع مؤسسات وجهات أخرى، الأمر الذي يعزز أواصر العلاقات الخارجية ويفعّل الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والمؤسسات الأخرى في المجتمع، موجهاً شكره وتقديره لكافة الشركاء ولكل العناصر الفعالة التي ساهمت في تحقيق النجاحات في البطولات والمسابقات الرياضية والثقافية، كما خص شكره إلى وسائل الإعلام على دورها الإيجابي في تغطية هذه الأحداث.