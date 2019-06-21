اليونايتد يجدد لماتا حتى 2021

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي مانشستر يونايتد تمديد عقد صانع ألعابه الإسباني خوان ماتا لمدة عامين حتى 2021، مع خيار التجديد لعام إضافي.

وكتب ماتا (31 عاماً) على موقعه الرسمي «شرف كبير لي أن أتابع تمثيل هذا النادي المذهل وعشاق هذا الفريق، مضى على تواجدي في مانشستر يونايتد خمسة أعوام وأنا فخور للقول عن أولد ترافورد، منزلي».

وانضم اللاعب الإسباني إلى «الشياطين الحمر» قادماً من تشيلسي عام 2014 مقابل 37 مليون جنيه استرليني (46 مليون دولار)، وقد وجد نفسه هذا الموسم أمام احتمال الرحيل عن الفريق مع انتهاء عقده السابق خلال الشهر الحالي بعد مفاوضات مطولة بينه وبين يونايتد.

غير أن النادي الإنجليزي فضلّ الاحتفاظ بجهود لاعبه الإسباني، وتجديد عقده؛ بعدما خسر جهود مواطنه أندي هيريرا وقائده السابق الإكوادوري أنطونيو فالنسيا.