كوبا أمريكا 2019 ... بث مباشر لمباراة اليابان مع اوروجواي

رضا علي
يلتقي منتخب اليابان مع اوروجواي على ملعب جريميو آرينا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2019 المقامة على الأراضي البرازيلية..
وفيما يلي التشكيل المحتمل
أوروجواى : فيرناندو موسليرا، فى حراسة المرمى، ودفاعا، دييجو جودين – خوسيه خيمينيز – دييجو لاكسالت – مارتن كاسيريس – ناهيتان نانديز، ووسطا، نيكولاس لوديرو – لوكاس توريرا، وهجوما، رودريجو بينتانكور – أدينسون كافانى ولويس سواريز.
اليابان : ريوسوكى كوجيما، حراسة مرمى، ودفاعا، تاكيهيرو تومياسو، كو إيتاكوران، دايكى سوجيوكا، توموكى إيواتا، ووسطا، شويا ناكاجيما، جاكو شيباساكى، يوتا ناكاياما، تاكيفوسا كوبو، وهجوما، شينجى أوكازاكى، أياسى أويدا.
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