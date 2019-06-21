زيمبابوي لـ"الخليج 365": ما حدث كان "خطة".. وكلنا تركيز لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن اتحاد زيمبابوي لكرة القدم، اليوم الخميس أن الفريق في كامل الجاهزية من أجل خوض مباراة افتتاح أمم إفريقيا 2019 أمام مصر، وصرح المتحدث باسم الاتحاد أن ما حدث كان مجرد تغيير في الخطط.

وقال اتحاد زيمبابوي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الخميس: "اتحاد زيمبابوي يكرر أن الفريق في كامل تركيزه وقبل مباراة الغد أمام مصر."

ونشبت أزمة داخل معسكر زيمبابوي اليوم الخميس بعدما رفض اللاعبون خوض المران الأخير بسبب خلافات حول تقاضي المستحقات المالية الخاصة بمشاركتهم في البطولة.

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لكن من جانبه زولويساني جويسيلا المتحدث باسم الاتحاد، نفى تمامًا وجود مشكلة في تصريحاته لـ"الخليج 365": "الموقف داخل الفريق بخير، لا يوجد لدينا أي مشكلة، الفريق في كامل التركيز."

وردًا على عدم توجه الفريق إلى استاد السكة الحديد من أجل خوض المران الختامي: "ما حدث مجرد تغيير في الخطط، نحن جميعًا في كامل الجاهزية أمام مصر."

ورفض جويسيلا الحديث إن كان الفريق قد أدى بعض التدريبات في الفندق أو تدرب في ملعب تدريبات أخر، مكتفيًا بالقول: "لقد قلت كل ما لدي."

ويلعب المنتخب المصري أمام زيمبابوي مساء الجمعة في افتتاح بطولة أمم إفريقيا.