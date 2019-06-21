فرج عامر يطالب المصريين بالالتفاف حول منتخب مصر

دعا المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري بضرورة الالتفاف الوطن وطموحاته المتمثلة في تحقيق الاستقرار والرفاهية والرقي لهذا الشعب العظيم وأن يكون الجميع على مستوى المسئولية بتفويت الفرصة على المتربصين بمصر وأمنها وسلامتها .

وناشد"عامر" الجماهير المصرية أن يلتفوا حول منتخبهم الوطني بطريقة أخلاقية حضارية تليق بسمعة مصر وحضارة شعبها العظيم ومهما كانت النتائج فعلينا أن نتعامل مع كل الضيوف والوفود المشاركة بما تمليه علينا قيمنا وأخلاقنا وحضارتنا فجميع الإخوة الأفارقة

ضيوف كرام عندنا ومن حق الضيف أن يُعامل على أنه في وطنه وبين أهله وجيرانه وينبغي أن نعمل على الاستفادة من هذه المناسبات الطيبة في تحقيق المزيد من أوجه التعاون وأسباب التواصل وتعميق أواصر المحبة والصداقة والإخاء بين الدول والشعوب .

طالب "عامر " لاعبي مصر إلى بذل ما في وسعهم لإسعاد المصريين الذين يدعمونهم بقلوبهم وأرواحهم مؤكد أن

مثل هذه الإنجازات تبث العزم والطاقة الإيجابية في أرواح المصريين جميعًا وتجدد روح تحقيق الإنجازات والانتصارات وختم "عامر" بيانه قائلا: ينبغي علينا أن نعلم أن كل إنجاز رياضي هو رصيد مضاف إلى الأجيال القادمة ترفع به رأسها عاليا و يجب علينا أن نتعاون معًا لكي نحافظ على راية مصر عالية خفاقة فلنقدم أفضل ما عندنا إلى الأجيال اللاحقة ولا ننسى أن نشكر قيادة مصر الحكيمة المتمثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لا يدخر وسعًا في تقديم الدعم المعنوي الذي يساعد اللاعبين على تحقيق الإنجازات التي تسعد الشعب المصري العظيم