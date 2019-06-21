دعا المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري بضرورة الالتفاف الوطن وطموحاته المتمثلة في تحقيق الاستقرار والرفاهية والرقي لهذا الشعب العظيم وأن يكون الجميع على مستوى المسئولية بتفويت الفرصة على المتربصين بمصر وأمنها وسلامتها .
وناشد"عامر" الجماهير المصرية أن يلتفوا حول منتخبهم الوطني بطريقة أخلاقية حضارية تليق بسمعة مصر وحضارة شعبها العظيم ومهما كانت النتائج فعلينا أن نتعامل مع كل الضيوف والوفود المشاركة بما تمليه علينا قيمنا وأخلاقنا وحضارتنا فجميع الإخوة الأفارقةضيوف كرام عندنا ومن حق الضيف أن يُعامل على أنه في وطنه وبين أهله وجيرانه وينبغي أن نعمل على الاستفادة من هذه المناسبات الطيبة في تحقيق المزيد من أوجه التعاون وأسباب التواصل وتعميق أواصر المحبة والصداقة والإخاء بين الدول والشعوب .
طالب "عامر " لاعبي مصر إلى بذل ما في وسعهم لإسعاد المصريين الذين يدعمونهم بقلوبهم وأرواحهم مؤكد أن
كانت هذه تفاصيل خبر فرج عامر يطالب المصريين بالالتفاف حول منتخب مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.