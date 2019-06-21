كيليان مبابي يفجر مفأجاة تكشف حقيقة مغادرته لـ"سان جيرمان"

داعب النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي ، نادي برشلونة الإسباني، ليثير المزيد من التكهنات حول مستقبله في الفترة المقبلة.
التي عبر فيها عن رغبته في تحمل المسؤولية بشكل أكبر في مكان جديد.
وارتبط اسم مبابي مرمًا وتكرارًا بالرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف ، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة
ونشر مبابي مقطع فيديو له عبر ‘‘إنستجرام‘‘ خلال خوض مباراة في إحدى ألعاب الفيديو مع أحد أصدقائه في اليابان.
وأظهر الفيديو أن النجم الفرنسي مبابي كان يلعب بفريق برشلونة، ونجح في التغلب على صديقه الذي كان يلعب بمانشستر سيتي بنتيجة 3-0، وسجل أهدافه كل من أرتورو فيدال وليونيل ميسي ولويس سواريز.
وتعد هذه اللفتة من مبابي بمثابة مغازلة برشلونة الإسباني في ظل الشائعات التي تربطه بمغادرة باريس سان جيرمان في الفترة المقبلة.
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