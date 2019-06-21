كيليان مبابي يفجر مفأجاة تكشف حقيقة مغادرته لـ"سان جيرمان"



داعب النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي ، نادي برشلونة الإسباني، ليثير المزيد من التكهنات حول مستقبله في الفترة المقبلة.



وارتبط اسم مبابي مرمًا وتكرارًا بالرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف ، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة