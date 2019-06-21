ريفالدو فيريرا يناشد نيمار بالعودة إلى برشلونة



أكد اللاعب البرازيلي ريفالدو فيتور بوربا فيريرا نجم برشلونة السابق ، أن عودة نيمار جونيور إلى البارسا ، سيمنح الفريق الكاتالوني دفعة قوية للفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى.

وقال ريفالدو في تصريحاته التي نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية: آمل أن يغير نيمار عقليته إذا عاد إلى برشلونة وبدأ بلعب كرة القدم، أود أن يعود وسيكون من الجيد جدًا للفريق وله شخصيًا.

وأضاف: إذا عاد نيمار، ستُتاح لبرشلونة فرصة للفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى ، وستتاح له الفرصة ليصبح الأفضل في العالم.

ويدرك ريفالدو أن هناك قطاع من المشجعين لا يرحبون بعودة نيمار ، حيث قال: هذا أمر طبيعي ، أعتقد أن ما يقرب من 70% من المُشجعين لا يريدون عودته ، لكن الجماهير تنسى كل شيء عندما تنتهي الكرة في الشباك وتفوز ، إذا هزمت

وواصل: نيمار لديه شخصية وفي أفضل

وتطرق ريفالدو أيضًا للحديث عن فيليب كوتينيو ، حيث قال: كوتينيو لاعب جيد ، لكنني أعتقد أن ما فعله في الأفضل في العالم.ويدرك ريفالدو أن هناك قطاع من المشجعين لا يرحبون بعودة نيمار ، حيث قال: هذا أمر طبيعي ، أعتقد أن ما يقرب من 70% من المُشجعين لا يريدون عودته ، لكن الجماهير تنسى كل شيء عندما تنتهي الكرة في الشباك وتفوز ، إذا هزمت ريال مدريد وفزت أيضًا بدوري أبطال أوروبا ، سينسى الجميع كل شيء.وواصل: نيمار لديه شخصية وفي أفضلسن للعب كرة القدم والعودة إلى برشلونة ، وأعتقد أنه يمكنه قيادة برشلونة لتحقيق الثلاثية مرة أخرى ، على أي حال ، أُفضل أن يذهب إلى برشلونة وليس إلى ريال مدريد.وتطرق ريفالدو أيضًا للحديث عن فيليب كوتينيو ، حيث قال: كوتينيو لاعب جيد ، لكنني أعتقد أن ما فعله في ليفربول لم يخرجه هنا ، إنه بحاجة إلى الحصول على الكرة ، مستقبله يعتمد على شخصيته ، إذا كان لديه القدرة على تغيير وضعه ، فيجب عليه الآن ، وإن لم يكن ، يجب أن يجد حلًا ويجد فريقًا آخر يمكن من خلاله القيام بما فعله في ليفربول.

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