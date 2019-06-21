الخميس المقبل.. نادي الصيد يفتتح أول حديقة أطفال صديقة للبيئة

يفتتح نادي الصيد حديقة الأطفال يوم الخميس المقبل فى السادسة مساءً بحديقة الأطفال الجديدة بالمقر الرئيسى بالدقى.

وقد تضمن مشروع إعادة بناء الحديقة، تجديد البنية الأساسية وإعادة تخطيطها لتتناسب مع مخطط الحديقة الجديدة والذي شمل العديد من الاستخدامات التي تواكب أحدث متطلبات الأطفال.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم ، عضو مجلس إدارة نادي الصيد، أن الحديقة هى

أول حديقة أطفال صديقة للبيئة، وتحقق دمج أطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، مضيفة أنه تم تقسيم الحديقة إلى أربع مناطق تم تصميمها على أعلى مستوى لتناسب جميع الفئات العمرية من سن 6 شهور وحتى 16 عاما، وتجهيزها بمناطق ألعاب متميزة طبقا للمواصفات الألمانية الأوروبية.

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وأوضحت أنه تم انشاء مناطق ألعاب تساعد على تنمية ذكاء الأطفال ومساعدتهم على الإبتكار وتنمية المهارات الخاصة بالطفل وتخصيص ألعاب لذوي الإحتياجات الخاصة لأول مرة في نادي الصيد وانشاء تراك خاص بالدراجات ومبنى للخدمات ومناطق للاحتفال بأعياد الميلاد والحفلات الترفيهية الخاصة وأنشطة الأطفال المختلفة.

واختتمت كلامها بأن هذا المشروع نفتخر به داخل نادي الصيد حيث بات لنا السبق في تخطيط مناطق العاب لتناسب كل الفئات العمرية ويراعى الإحتياجات الخاصة ودمجهم مع أصحابهم في اللعب سويا.