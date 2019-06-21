نجح منتخب مصر في التغلب علي نظيره السعودي، في ثالث مبارياته بالبطولة العربية لناشئي السلة تحت 16 سنة، والتي تستضيفها مصر في نسختها ال 18، في صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر. نسختها ال 18، في صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وتغلب المنتخب الوطني بنتيجة 87 مقابل

ويعد هذا الفوز الثالث لمنتخب مصر بالبطولة بعد التغلب علي البحرين ولبنان وأخيراً السعودية. 41 لمنتخب السعودية ويعد هذا الفوز الثالث لمنتخب مصر بالبطولة بعد التغلب علي البحرين ولبنان وأخيراً السعودية.

ويشارك في البطولة 6 منتخبات عربية وهم مصر المستضيفة وتونس ولبنان والسعودية والجزائر والبحرين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تتغلب على السعودية في البطولة العربية لناشئي السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.