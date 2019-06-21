ألمانيا تكتسح صربيا بخماسية بأمم أوروبا للشباب

اكتسح منتخب ألمانيا نظيره الصربي بسداسية مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الخميس ضمن الجولة الثانية ببطولة أمم أوروبا المقامة بإيطاليا.

سجل أهداف المنتخب الألماني ماركو ريشتر في الدقيقة 16، ولوكا فالدشميدت (30، 37، 69)، ومحمود داوود في (80)، وآريني مايير (92).

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فيما سجل أندريا زيفكوفيتش هدف منتخب صربيا الوحيد من علامة الجزاء في الدقيقة 85.

بهذه النتيجة يتصدر المنتخب الألماني مجموعته برصيد ست نقاط، بينما يتذيل نظيره الصربي المجموعة بدون نقاط.