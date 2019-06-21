رياضة | التشكيل الأساسي لمنتخب أوروجواي في مباراة اليابان بكوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الأساسي لمنتخب أوروجواي في مباراة اليابان بكوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب الأوروجواي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام منتخب اليابان، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : موسليرا.

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خط الدفاع : كاسيريس - خيمينز - جودين - لاكساليت.

خط الوسط : بينتانكور - توريرا - نانديز - لوديرا.

خط الهجوم : لويس سواريز - ايدسون كافاني.