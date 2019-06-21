رياضة | فوزي البنزرتي يشترط تحسين راتبه لتجديد التعاقد مع الوداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوزي البنزرتي يشترط تحسين راتبه لتجديد التعاقد مع الوداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي التفاوض مع المدير الفني التونسي فوزي البنزرتي من أجل تمديد تعاقده مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وأفادت بعض المصادر الصحفية أن البنزرتي اشترط تحسين راتبه كواحد من الشروط الأساسية للاستمرار والبقاء على رأس القيادةا لفنية لبطل الدوري المغربي.

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ويطالب " العجوز " الحصول على راتب 60 ألف دولار وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الدوري المغربي حيث يتقاضى حالياً 30 ألف مكافأة له على قيادة الفريق لحصد لقب الدوري.

ومن المنتظر ألا يوافق الناصيري على تلك الشروط خاصةً أن عقد المدرب يستمر حتى الموسم القادم ويتضمن تحسين الشروط المالية دون تحديدها.