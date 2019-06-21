رياضة | مصر × زيمبابوي .. تشيدزامبوا "متخصص" هزائم أمام الفراعنة وأجيري يقص شريط مبارياته أمام المحاربين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر × زيمبابوي .. تشيدزامبوا "متخصص" هزائم أمام الفراعنة وأجيري يقص شريط مبارياته أمام المحاربين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتح استاد القاهرة أبوابه في تمام العاشرة مساء الجمعة الموافق 21 يونيو الجاري، لاستضافة مباراة افتتاح النسخة الثانية والثلاثين من بطولة أمم إفريقيا 2019 بين منتخبي مصر وزيمبابوي، ضمن منافسات المجموعة الأولي التي تضم معهما أيضًا منتخبي جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

ويتسلح منتخب مصر بتفوقه التاريخي على منتخب زيمبابوي قبل مباراة افتتاح أمم إفريقيا، حيث سبق وتقابل المنتخبين في 12 مواجهة سابقة، فاز الفراعنة في 7 مباريات، مقابل إنتصار وحيد لمنتخب "المحاربين"، بينما حسم التعادل 4 مباريات بينهما، وسجل أبناء النيل 20 هدفًا واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.

- خافيير أجيري سنة أولي أمم إفريقيا:

يقود منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا المدرب المكسيكي خافيير أجيري والذي يخوض تجربته الأولي في القارة السمراء، ويشارك لأول مرة في البطولة الإفريقية، يمتلك أجيري سيرة ذاتية قوية، حيث سبق وخاض عدة تجارب تدريبية في إسبانيا مع أندية أوساسونا وأتلتيكو مدريد وريال سرقسطة وإسبانيول، كما قاد المكسيك مرتين في كأس العالم 2002، 2010.

ويطمح المدرب المكسيكي لتحقيق إنجاز قاري مع منتخب مصر في مشاركته الأولي ببطولة الأمم الإفريقية، وقيادة منتخب الفراعنة لحصد اللقب الإفريقي الثامن في تاريخه، والغائب عن خزائن بطولاته منذ عام 2010.

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قاد أجيري منتخب مصر في 8 مباريات حتي الآن، فاز في 6 مباريات، وتعادل في مباراة وخسر مثلها، سجل اللاعبون تحت قيادته 20 هدفًا، واستقبلت شباكه 6 أهداف، ولم يلتقي مع منتخب زيمبابوي في أي مباراة سابقة خلال مشواره القصير مع الفراعنة، وستكون مباراة افتتاح "كان 2019" الأولي له ضد منتخب المحاربين.

- تشيدزامبوا "متخصص" هزائم من الفراعنة:

علي الجانب الآخر يقود منتخب زيمبابوي المدرب الوطني صنداي تشيدزامبوا أحد أفضل المدافعين في تاريخ الكرة ببلاده، يبلغ عمره 67 عامًا، عقب اعتزاله كرة القدم اتجه للتدريب وخاض عدة تجارب تدريبية مع أندية ديناموز هراري وحصد معه لقب الدوري الزيمبابوي، ووصافة دوري أبطال إفريقيا 1998، كما درب ستات ستارز وبلاك ليوباردز في جنوب إفريقيا.

وسبق وقاد "تشيدزامبوا" منتخب زيمبابوي في ولايتين سابقتين، الأولي كانت في 2004 وقاده ببطولة أمم إفريقيا في تونس، لكنه ودع البطولة من دور المجموعات، أما الولاية الثانية كانت في 2008 وحتي 2010 وتوج معه بكأس كوسافا عام 2009، ويطمح في ولايته التدريبية الثالثة لتحقيق انجاز قاري مع منتخب بلاده ببطولة أمم إفريقيا.

وتقابل صنداي تشيدازمبوا مع منتخب مصر في مباراتين سابقتين خلال قيادته لمنتخب زيمبابوي عام 2004، المواجهة الأولي كانت في دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا بتونس، وفاز الفراعنة 2-1 وسجل الأهداف (تامر عبد الحميد ومحمد بركات)

أما المواجهة الثانية كانت في مباراة ودية جمعت المنتخبين في 24 مايو 2004، وفاز منتخب الفراعنة أيضًا بهدفين دون مقابل سجلهما (محمد أبوتريكة وأسامة حسني).