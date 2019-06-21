رياضة | خالد بدرة: نتمنى ظهور قوي لتونس .. وإستبعاد معلول "تربوي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد بدرة: نتمنى ظهور قوي لتونس .. وإستبعاد معلول "تربوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمنى خالد بدرة نجم منتخب تونس السابق، أن يقدم فريقه مردود طيب خلال بطولة أفريقيا المقبلة بمصر.

وقال بدرة في تصريحاته لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " كنا نملك عام 2004 جيل متكامل ومتماسك، يؤدي بجدية في كل المباريات، تأهلنا وقتها لنهائيات كأس العالم وحصدنا اللقب الافريقي.

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واردف : المدرب الحالي يعمل بأسلوب جديد، لديه خبرات مع الكرة الافريقية، نرجوا أن يقدم منتخبنا المستوى المطلوب.

وبسؤاله عن استبعاد علي معلول قال : اللاعب تم استبعاده بسبب رفضه الجلوس على الدكة خلال المباراة الودية الأخيرة لتونس، فجاء قرار استبعاده.

واختتم بدرة كلماته : فرجاني ساسي لاعب مميز وقدم مردود طيب مع الزمالك، فهو اضافة كبيرة لمنتخب تونس.