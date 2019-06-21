رياضة | انطلاق بطولة الجمهورية للفيزيك والكلاسيك فيزيك الأولي بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق بطولة الجمهورية للفيزيك والكلاسيك فيزيك الأولي بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت اليوم الخميس بعروس البحر الأبيض المتوسط الإسكندرية ،بطولة الجمهورية المفتوحه لكمال الاجسام ،وتستمر البطولة حتي غدا الجمعة، بمشاركة متميزة من اللاعبين بمختلف الأندية ،ومراكز الشباب علي مستوي الجمهوريه، وتقام البطولة بنادي التطبيقين "سابا باشا"الرمل ،وتأتي هذه البطولة في اطار نشاط الاتحاد المصري لكمال الأجسام لموسم 2018-2019

ومن جانبه أكد الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام، و رئيس الاتحاديين العربي ،والافريقي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، أن هذه البطولة تأتي في إطار حرص اتحاد اللعبه في استمرار البطولات علي المستوي المحلي، من أجل اكتشاف لاعبين جدد لمنتخبنا الوطني، الذي سيشارك في العديد من البطولات خلال الفترة المقبلة، وهذه البطولة ذات طابع خاص نظرا أنها خاصة بالفيزيك ،والكلاسيك فيزيك ،والأساتذة فوق 50حتي 60سنه ميزان مفتوح.

وفي نفس السياق أكد المهندس سامي بشير المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكمال الأجسام ، أنه تم الاعداد للبطولة منذ فتره بالتعاون مع منطقة الإسكندرية وتم الاتفاق ولأول مرة ان تكون خاصة بالكلاسيك فيزيك وحددنا الاطوال الاتيه التي ستشارك في الفيزيك.

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في الفيزيك من 170سم،حتي 176سم،فوق 176، والكلاسيك فيزيك حتي 171سم الحد الأقصى الوزن= (الطول-100)+6كيلو حتي 175- الحد الأقصى للوزن(الطول-100)+8كيلو

من 175سم حتي 180سم الحد الأقصى للوزن=(الطول-100)+11كيلو فوق 180سم الحد الأقصى للوزن=(الطول-100)+13كيلو

الأساتذة حتي 50سنه،80كيلو ،فوق 80كيلو،من 50حتي 60سنة وزن واحد مفتوح

وأضاف «بشير» انه سوف يحصل الفائزين من الاول حتي العاشر علي دبلومه معتمده من الاتحاد المصري لكمال الأجسام وميداليات من الاول حتي الثالث في كافة الأوزان.