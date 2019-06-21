رياضة | شاشات عملاقة للجماهير في مراكز الشباب لمشاهدة مباريات أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاشات عملاقة للجماهير في مراكز الشباب لمشاهدة مباريات أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت مؤسسة الأهرام بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ شاشات عملاقة عالية المستوى، نفذتها وكالة الأهرام للإعلان، من أجل مشاهدة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك بمركز شباب استاد المنصورة، ومركز شباب سموحة، وشرم الشيخ بساحة السوق القديمة، ومركز شباب الجزيرة، وقد تم اختيار هذه المراكز نظرًا لأنها تمثل نقطة تجمع لفئات كثيرة من الجماهير المصرية، وكذلك لدورها فى الحياة الاجتماعية.

وتحظى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 باهتمام كبير من جانب الدولة، لذلك تم إطلاق عدة مبادرات للتيسير على جماهير الكر ة فى جميع أنحاء الجمهورية، أبرزها "شجع بلدك" من خلال نشر عدد كبير من الشاشات العملاقة فى مراكز الشباب والميادين العامة لعرض مباريات البطولة، لإنقاذهم من ابتزاز المقاهى والكافيهات، ومن أجل مساندة منتخبنا الوطنى فى بطولة، مع التركيز علي الوصول للمشاهد العاشق لكرة القدم بصورة متميزة لإسعاد الجماهير المصرية.

وأكد عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية، أن "الأهرام" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، قامت بتذليل كل العقبات وتوفير كل الإمكانات لظهور هذا العمل بالشكل اللائق ليتمكن جميع المصريين من متابعة منتخب بلادهم ومباريات البطولة، وتمنى التوفيق للمنتخب الوطني فى مشواره فى البطولة، من أجل الحصول علي اللقب الإفريقى، وناشد "سلامة" أن يتابع المصريون البطولة من خلال شاشات "الأهرام" العملاقة بمراكز شباب استاد المنصورة وسموحة وشرم الشيخ بساحة السوق القديمة والجزيرة.

وقال هشام لطفى، المشرف العام على قطاع الإعلانات بالمؤسسة، إن الهدف من إقامة شاشات "الأهرام" العملاقة بمراكز الشباب، هو توفير أماكن المشاهدة للجمهور المصرى المحب لكرة القدم، وكذلك الالتفاف حول منتخبنا الوطنى فى منافسات البطولة داخل مراكز الشباب.