رياضة | ممدوح عبد الحي مديرا فنيا لكوكاكولا خلفا لتامر مصطفى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ممدوح عبد الحي مديرا فنيا لكوكاكولا خلفا لتامر مصطفى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي كوكاكولا برئاسة المهندس مجدي إسماعيل تعيين ممدوح عبد الحي مديرا فنيا للفريق الأول فى الموسم المقبل بدلا من تامر مصطفى المدير الفني السابق والذى تعاقد مع فريق التقدم السعودي.

وجاء اختيار مجلس إدارة كوكاكولا لعبد الحي نظرا لكونه كان مدربا عاما للنادى مع تامر مصطفى ويعلم كل كبيرة وصغيرة عن اللاعبين .

ومن جانبه أكد المهندس مجدي إسماعيل أن نادي كوكاكولا يسعى إلى خوض تجربة جديدة مع مدرب شاب ومميز للغاية.

وقدم مجلس الإدارة شكره لتامر مصطفى المدير الفني السابق على الفترة التي قضاها داخل جدران النادي متمنيا له التوفيق في الفترة المقبلة.