رياضة | بن ناصر يغيب عن مران الجزائر استعدادا لموجهة كينيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بن ناصر يغيب عن مران الجزائر استعدادا لموجهة كينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غاب إسماعيل بن ناصر لاعب منتخب الجزائر عن مران محاربو الصحراء الدي أقيم مساء اليوم الخميس استعدادا لمواجهة كينيا يوم الأحد المقبل.

وخاض المتخب الجزائري مرانه اليوم على ستاد بتروسبورت، والذي ركز خلاله المدرب جمال بلماضي على بعض الجمل الفنية والتكتيكية.

ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة كينيا يوم الأحد المقبل على ستاد الدفاع الجوي، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة أمم إفريقيا.