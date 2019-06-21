رياضة | عبد الستار: انتقالي إلى غزل المحلة خطوة هامة في مشواري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الستار: انتقالي إلى غزل المحلة خطوة هامة في مشواري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل مصطفى عبد الستار حارس مرمى بنى سويف الرياضى لصفوف تانى غزل المحلة وذلك بعد قيام مسوؤلى إدارة الغزل بالحضور لمقر نادى بنى سويف الرياضى والحصول على الاستغناء الخاص بحارس المرمى .

المفاوضات جاءت عقب فتح باب التفاوض من قبل خالد عيد المدير الفنى لغزل المحلة مع اللاعب السويفى وسيد ابو العزائم وكيل اللاعب .

Advertisements

ومع تواصل ادارة الناديين وموافقة المحاسب على محمد سليم رئيس مجلس إدارة نادى بنى سويف مما نجح فى إتمام الصفقة لمدة ثلاث سنوات وذلك مقابل ٨٠ الف جنيه حصل عليها نادى بنى سويف الرياضى.

ووجه مصطفى عبد الستار حارس مرمى غزل المحلة الشكر لجميع جماهير بنى سويف ومسوؤلى مجلس الإدارة على موافقتهم على رحيله وان يحالف الفريق السويفى الصعود الممتاز بالموسم القادم .

وأعرب حارس مرمى المحلة عن أمله فى أن يساهم فى تقديم مستوى ونتائج متميزة مع الفريق تساعده على العودة للدورى الممتاز .