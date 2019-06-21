رياضة | أبها يجدد عقد نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبها يجدد عقد نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي أبها الصاعد حديثاً إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان تجديد عقد مدافع الفريق كرم برناوي.

وكتب حساب الفريق عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة جاء بها " جددت إدارة نادي أبها عقد اللاعب السعودي كرم برناوي لمدة موسم رياضي واحد".

ويعتبر برناوي واحد من أفضل لاعبي خط الدفاع وهو الذي يشغل مركز الظهير الأيمن وساهم كثيراً في مسيرة فريقه نحو التأهل إلى الدوري السعودي.