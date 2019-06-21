رياضة | الفراغ يهدد مسيرة النصر محلياً وقارياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفراغ يهدد مسيرة النصر محلياً وقارياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي من فراغ كبير على المستوى الإداري حيث يتولى أحمد الغامدي مدير الاحتراف في النادي تسيير الأمور وترتيبات الفريق بعد إنتهاء تكليف إدارة سعود آل سويلم بنهاية الموسم المنصرم.
ولم يتقدم أي شخص نصراوي للترشح لرئاسة النادي خلال فترة الترشح الأولى في الفترة من 9-11 يونيو وكذلك الفترة الإستثنائية الثانية التي تم فتح باب الترشح بها من 16-18 يونيو.
ويستمر الغامدي في تسيير الأمور في الوقت الذي تواجهه فيها بعض المشكلات التي تتعلق بالتجهيز لمعسكر الفريق الخارجي إستعداداً للموسم المقبل.
كما تنتظر العالمي مواجهة قوية أمام الوحدة الإماراتي يوم الخامس من شهر أغسطس المقبل في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا.
ومن المنتظر أن يكلف الفراغ الإداري الموجود فريق نادي النصر كل ما هو غالي ونفيس فيما يخص الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري أو التتويج بلقب دوري أبطال آسيا.