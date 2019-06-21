رياضة | الفراغ يهدد مسيرة النصر محلياً وقارياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفراغ يهدد مسيرة النصر محلياً وقارياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي من فراغ كبير على المستوى الإداري حيث يتولى أحمد الغامدي مدير الاحتراف في النادي تسيير الأمور وترتيبات الفريق بعد إنتهاء تكليف إدارة سعود آل سويلم بنهاية الموسم المنصرم.

ولم يتقدم أي شخص نصراوي للترشح لرئاسة النادي خلال فترة الترشح الأولى في الفترة من 9-11 يونيو وكذلك الفترة الإستثنائية الثانية التي تم فتح باب الترشح بها من 16-18 يونيو.

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