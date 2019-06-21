رياضة | غينيا بيساو تصل للقاهرة استعدادًا للأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غينيا بيساو تصل للقاهرة استعدادًا للأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت منذ قليل بعثة منتخب غينيا بيساو، إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وحرصت قيادات الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وشركة ميناء القاهرة الجوي، وفريق من العلاقات العامة بشركة الميناء وشركة مصر للطيران، على استقبال المنتخب، وقامت بتسهيل إجراءات وصولهم، وأنهت الإجراءات في الصالة 4 المخصصة لاستقبال البعثات المشاركة في أمم أفريقيا.

ويخوض منتخب غينيا بيساو مبارياته ضمن المجموعة السادسة، والتي تضم كلًا من غانا والكاميرون وبنين.