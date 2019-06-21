رياضة | محمد محمود يكشف أخر تطورات إصابته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد محمود يكشف أخر تطورات إصابته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أخر تطورات إصابته التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي.

وقال محمود في تصريحات تلفزيونية :"سأعرض على الدكتور الألماني يوم السبت المقبل، خاصة وأنه متواجد حاليا في الجونة، وسيحدد مدة موعد نزولي للملعب".

وأضاف "الطبيب الألماني أبلغني، بأن هناك ميعاد ملتزمين به من أجل العودة للملاعب، أتمنى مشاركتي في المران والمباريات بعد بطولة أمم إفريقيا".