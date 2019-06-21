اونلاين | yalla shoot بث مباشر مباراة أوروجواي VS اليابان بدون تقطيع اليوم الخميس 21-6-2019 (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر yalla shoot بث مباشر مباراة أوروجواي VS اليابان بدون تقطيع اليوم الخميس 21-6-2019 (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض منتخب اليابان اللقاء الثاني في بطولة كوبا أمريكا عندما يواجه مساء اليوم منتخب أوروجواي في الجولة الثانية من دور المجموعات في النسخة الحالية المقامة على الأراضي البرازيلية.

يلا شوت موعد مباراة أوروجواي واليابان:

تنطلق مباراة أوروجواي ضد اليابان في تمام الساعة الواحدة صباح اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة الثانية صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث يسعي منتخب أوروجواي لتحقيق فوزه الثاني بالمجموعة لحسم التأهل للدور المقبل.

كورة بوست مشاهدة مباراة أوروجواي واليابان:

ونجحت أوروجواي في تحقيق فوزا عريضا في مستهل مشوارها في المجموعة الثالثة بالفوز على الاكوادور برباعية دون رد وبنفس النتيجة خسرت اليابان من حامل اللقب تشيلي لذلك يسعى أحفاد الساموراي للظهور بشكل مغاير أمام لويس سواريز ورفاقه.

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كورة ستار بث مباشر مباراة أوروجواي واليابان:

من المتوقع أن يعتمد المدير الفني لمنتخب أوروجواي على القوة الضاربة أملاً في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي ولذلك من المتوقع أن يدفع بكلا من:

فيرناندو موسليرا – دييجو جودين – خوسيه خيمينيز – دييجو لاكسالت – مارتن كاسيريس – ناهيتان نانديز – نيكولاس لوديرو – لوكاس توريرا – رودريجو بينتانكور – ادينسون كافاني و لويس سواريز.

مشاهدة مباراة اليابان وأروجواي بث مباشر الاسطورة:

ينقل الاسطورة مشاهدة مباراة اليابان وأوروجواي، في لقاء الفرصة الأخيرة للمنتخب الياباني والذي خسر اللقاء الأول لذلك سيحاول البحث عن الانتصار اليوم وتحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على آماله في البطولة المقامة حاليا في البرازيل.

ويدخل منتخب اليابان لقاءه أمام أوروجواى، بتشكيلة مكونة من ريوسوكى كوجيما، حراسة مرمى، ودفاعا، تاكيهيرو تومياسو، كو إيتاكوران، دايكى سوجيوكا، توموكى إيواتا، ووسطا، شويا ناكاجيما، جاكو شيباساكى، يوتا ناكاياما، تاكيفوسا كوبو، وهجوما، شينجى أوكازاكى، أياسى أويدا.