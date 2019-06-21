اونلاين | هنا كوبا.. مشاهدة مباراة أوروجواي واليابان بث مباشر في كوبا أمريكا (تغطية مباشرة)

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مشاهدة مباراة أوروجواي واليابان فجر اليوم الجمعة 21/6/2019 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة B ببطولة كوبا أميركا المقامة حاليًا بالبرازيل، ويسعي منتخب أوروجواي بقيادة الثنائي سواريز وكافاني إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي من أجل التأهل للدور الثاني.

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موعد مباراة اليابان وأوروجواي والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة أوروجواي واليابان في تمام الساعة الثانية فجرًا بتوقيت مكة المكرمة، والواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، وخصصت الشبكة القطرية قناتين لنقل أحداث البطولة وهما قناني beIN SPORTS MAX 1 و beIN SPORTS MAX 2، وستكون المباراة بتعليق وتحليل سوار الذهب bein max 3 نوفل الباشي و هيثم فاروق bein max 4.

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