الامارات | عبدالله النقبي يلتقي قائد ليفربول في لندن

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله النقبي يلتقي قائد ليفربول في لندن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب شباب الأهلي، عبدالله النقبي، الذي يقضي إجازة نهاية الموسم في لندن، صورة جمعته مع قائد ليفربول الإنجليزي جوردان هندرسون. وكتب النقبي في الصورة التي نشرها على حسابه بـ«إنستغرام»: «ينقصنا دوري الأبطال». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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