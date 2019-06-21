الامارات | معسكر «NBA» لكرة السلة يعود إلى دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر «NBA» لكرة السلة يعود إلى دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية «NBA»، أمس، عن إطلاق النسخة الثانية من معسكرها في دبي، المخصص للذكور والإناث، ضمن فئتي تحت وفوق 12 عاماً، بالشراكة مع «سترايكس سبورتس»، حيث سيقام بين 28 الجاري و5 يوليو المقبل في «أكاديمية دبي الأميركية».

ويشرف على التدريبات اللاعب جريج مينور، نجم فريق «بوسطن سيلتكس» السابق، حيث سيقدم مع طاقم التدريب المتخصص، على مدار أسبوع المعسكر، مجموعة من التدريبات المشابهة لتدريبات اللاعبين المحترفين في الدوري الأميركي لمحترفي السلة، والاستشارات الصحية والرياضية للأطفال المشاركين، فضلاً عن جلسات تدريبية يومية لتطوير المهارات، ومحطات تدريبية متمحورة حول أساسيات اللعبة.

وبمجرد استكمال المخيّم الثاني، سيكون أكثر من 300 فتى وفتاة من اليافعين قد شاركوا في برنامج التطوير لكرة السلة، تحت إشراف جيف كريستيانسن، المدير الفني لمعسكر الرابطة في دبي، والمساعد السابق لمدرب فريق «رينو بيجهورنز»، الذي يلعب في دوري الرابطة الوطنية لفئة التطوير.

وقال النائب المساعد لرئيس عمليات كرة السلة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط لدى (NBA)، نيل ماير، في تصريحات صحافية: «دبي والمنطقة ككل تشهد إقبالاً متزايداً، لاسيما من ناحية اهتمام الأهالي بتطوير مهارات أطفالهم الرياضية، كما شهدت النسخة الأولى من المعسكر نجاحاً كبيراً، الأمر الذي دفعنا إلى تنظيم النسخة الجديدة».

- النسخة الثانية من

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المعسكر موجهة

للذكور والإناث،

ضمن فئتي تحت

وفوق 12 عاماً،

وتقام بين 28 الجاري

و5 يوليو المقبل.