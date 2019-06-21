الامارات | منتخبات إفريقيا تعتز بألقاب «حيوانات الغابة المفترسة»

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبات إفريقيا تعتز بألقاب «حيوانات الغابة المفترسة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتميز منتخبات القارة الإفريقية في كرة القدم بألقاب غريبة، تغلب عليها أوصاف «الحيوانات المفترسة»، في كناية عن الشجاعة والقوة للاعبي هذه المنتخبات. ومع انطلاق العرس الإفريقي، اليوم، في ضيافة مصر، حيث يستمر حتى 19 يوليو المقبل، تظهر من خلال الألقاب التي تشتهر بها معظم المنتخبات الـ24 المتنافسة في النسخة 32 سيطرة أسماء من قبيل «الأسود غير المروضة»، التي يشتهر بها منتخب الكاميرون، وكذلك «أسود الأطلس» للمنتخب المغربي، و«نسور قرطاج» لتونس، بينما هناك أيضاً أسماء غريبة لطيور وحيوانات صغيرة لمنتخبات أخرى، في حين أن قلة منها تطلق على نفسها ألقاباً تنم عن المحاربين الشجعان.

ويعتز حامل اللقب، منتخب الكاميرون، بلقب «الأسود غير المروضة»، نسبة إلى الأسد الإفريقي القوي المنتشر في براري الكاميرون، حيث يمتاز بالضخامة والقوة.

أما «الأسود» المغربية فهي نسبة إلى «أسود الأطلس»، التي تمتاز بشكلها ولونها المميز، والتي استوطنت منطقة الأطلس وبعض البراري في شمال إفريقيا عموماً، وانقرضت منذ منتصف القرن الـ20.

ويأمل المنتخب المغربي أن يستعيد بريقه ويحقق اللقب الثاني بعد 1976. في المقابل، هناك أيضاً «أسود التيرانغا»، وهو لقب منتخب السنغال. ومن الألقاب الأخرى «الفهود»، نسبة إلى الكونغو التي تشتهر بعدد كبير من هذه الحيوانات، و«الأفيال» اللقب الشهير لمنتخب ساحل العاج، وهناك أيضاً «الأفيال الوطنية» لمنتخب غينيا. أما غينيا بيساو فتلقب بـ«الثعالب»، وأنغولا بـ«الغزلان السوداء»، ومنتخب مدغشقر بـ«باريا»، أحد أنواع الجاموس، كما يلقب منتخب بنين بـ«السناجب».

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من جهة أخرى، تحتل الطيور مكانة كبيرة أيضاً في هذه الألقاب، منها «نسور قرطاج» لمنتخب تونس، ونيجيريا «النسور الخضر»، ومالي «النسور»، أما أغربها فهي «طيور الكركي» لأوغندا، وبوروندي «السنونو».

في جانب آخر، خرجت منتخبات أخرى من دائرة أسماء الحيوانات، أبرزها البلد المضيف لهذه الدورة، منتخب مصر، الملقب بـ«الفراعنة» نسبة إلى التاريخ الفرعوني، كما يلقب منتخب جنوب إفريقيا بـ«بافانا بافانا»، وتعني «الأولاد»، كناية عن الشجاعة. أما منتخب غانا فيطلق عليه «النجوم السوداء»، والجزائر «محاربو الصحراء» و«الخضر»، نسبة إلى الشعار الذي يرتديه المنتخب الجزائري.

هذا إلى جانب منتخب موريتانيا «المرابطون»، وزيمبابوي «المحاربون»، وناميبيا «المحاربون الشجعان»، أما تنزانيا فيطلق عليها «نجوم الطوائف»، وكينيا «نجوم هارامبي».

- مصر توصف بـ«الفراعنة» نسبة إلى تاريخها الفرعوني.

- موريتانيا تشارك للمرة الأولى وتشتهر بلقب «المرابطون».