الامارات | إسماعيل راشد مديراً للمنتخب خلفاً لهبيطة

شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل راشد مديراً للمنتخب خلفاً لهبيطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عيّن اتحاد كرة القدم لاعب نادي الوصل والمنتخب الوطني السابق، إسماعيل راشد، مديراً للمنتخب الوطني الأول خلفاً للمدير السابق، عبيد هبيطة.

وقال اتحاد الكرة في تغريدة على صفحته عبر «تويتر» إن إسماعيل سيتولى مهمته اعتباراً من المعسكر المقبل للمنتخب في مدينة سالزبورغ النمساوية، خلال الفترة من 13 إلى 22 يوليو المقبل، استعداداً للتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023 التي ستنطلق في سبتمبر المقبل.

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ويمتلك إسماعيل راشد خبرة كبيرة في المجال الإداري من خلال عمله مديراً لفريق الوصل موسم 2007، ومديراً للمنتخب الوطني في الفترة من 2008 إلى 2011، ووجوده في العديد من البطولات الإقليمية والقارية والعالمية التي شارك فيها المنتخب خلال تلك الفترة.

من جهته، تقدم اتحاد كرة القدم بالشكر والتقدير إلى عبيد هبيطة على الفترة التي قضاها مع المنتخب الوطني، وتفانيه في العمل وتعاونه الكبير مع أعضاء الجهاز الفني واللاعبين ووسائل الإعلام.

وكان اتحاد الكرة عيّن أخيراً الهولندي، بيرت فان مارفيك، مدرباً للمنتخب الوطني خلفاً للمدرب السابق، الإيطالي ألبيرتو زاكيروني.