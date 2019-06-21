الامارات | حسن العبدولي فترة معايشة في أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن حسن العبدولي فترة معايشة في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الوصل السابق، حسن العبدولي لـ«الإمارات اليوم» أنه يخطط في الفترة المقبلة لقضاء فترة معايشة مع بعض الفرق الأوروبية لتطوير إمكاناته التدريبية. وكشف عن تلقيه عرضاً لتدريب أحد فرق الهواة، وقال إن إجازته الصيفية مرتبطة بالمفاوضات الجارية حالياً. [email protected] Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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