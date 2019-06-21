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الامارات | حسن العبدولي فترة معايشة في أوروبا

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الوصل السابق، حسن العبدولي لـ«الإمارات اليوم» أنه يخطط في الفترة المقبلة لقضاء فترة معايشة مع بعض الفرق الأوروبية لتطوير إمكاناته التدريبية. وكشف عن تلقيه عرضاً لتدريب أحد فرق الهواة، وقال إن إجازته الصيفية مرتبطة بالمفاوضات الجارية حالياً.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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