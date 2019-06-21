الامارات | سلطان وعبدالباسط من الوحدة للشارقة بـ 6 ملايين درهم في الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان وعبدالباسط من الوحدة للشارقة بـ 6 ملايين درهم في الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة في بيان رسمي، أمس، عن توصلها إلى اتفاق نهائي مع إدارة نادي الشارقة، ينصّ على بيع عقدَي اللاعبين سالم سلطان ومحمد عبدالباسط، وانتقالهما بصفة نهائية إلى نادي الشارقة اعتباراً من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتقدمت إدارة شركة كرة القدم في النادي بالشكر والتقدير للاعبين، عن الفترة التي قضياها مع النادي، متمنية لهما التوفيق والنجاح مع ناديهما الجديد.

وأبلغ مسؤولو الوحدة اللاعبين، قبل أيام، أن النادي بصدد قبول العرض الذي تلقاه من الشارقة، لضمهما في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على الرغم من أن عقد محمد عبدالباسط لايزال به موسمان مع العنابي وسينتهي في 2021، وكذلك عقد سالم سلطان لايزال فيه موسم واحد وسينتهي في 2020.

وعلمت «الإمارات اليوم» من مصدر داخل نادي الوحدة أن «اللاعبين اشترطا الحصول على مبلغ ستة ملايين درهم للموسم الواحد، في عقد كل منهما مع الشارقة، بخلاف ما سيتقاضاه الوحدة في هذه الصفقة، وهو ما وافق عليه الأخير، وسيتم توقيع العقود بشكل رسمي مع الشارقة اليوم».

من جهته، قال قلب دفاع الوحدة سالم سلطان (26 عاماً) لـ«الإمارات اليوم» إنه «لاعب محترف، وسعيد بثقة مسؤولي نادي الشارقة بإمكاناته، ورغبتهم القوية في ضمه لصفوف الفريق في الموسم المقبل».

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وأضاف «الشارقة فريق كبير وهو بطل الدوري في الموسم المنصرم، وأي لاعب يتمنى اللعب في صفوفه، وسأكون سعيداً باللعب له، وأشكر نادي الوحدة على تسهيل إجراءات انتقالي للشارقة، ولن أنسى الفترة التي قضيتها في صفوفه، فهو بيتي الذي تربيت فيه وارتبطت كثيراً باسمه وبجماهيره الوفية، لكن في النهاية نحن نعيش في عصر الاحتراف».

وقال «يتبقى موسم آخر في عقدي مع الوحدة، وتم إبلاغي منذ فترة بوصول عرض من نادي الشارقة لضمي في الموسم المقبل، مع عدم ممانعة في الموافقة على العرض».

وأضاف «لم أطلب الرحيل من الوحدة في أي وقت، خصوصاً في ظل استمرار عقدي لموسم آخر، لكن كانت هذه رغبة المسؤولين في النادي، ولم أغضب من هذا القرار، وستبقى للوحدة مكانة خاصة في قلبي، وسعيد أيضاً باللعب في الشارقة».

سالم سلطان:

«أي لاعب يتمنى اللعب مع بطل الدوري».