الامارات | «الفيفا» و«الكاف» يعلنان سامورا مفوضة عامة لإفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفيفا» و«الكاف» يعلنان سامورا مفوضة عامة لإفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والاتحاد الإفريقي (كاف)، أمس، تعيين الأمينة العامة لـ«فيفا»، السنغالية فاطمة سامورا، «مفوضة عامة لإفريقيا» لستة أشهر، في خطوة تأتي في خضم سلسلة مشكلات يشهدها الاتحاد القاري.

وأتى الإعلان المتزامن مع مؤتمر صحافي لرئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد، عشية انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر بين 20 يونيو و19 يوليو، وفي أعقاب سلسلة أحداث مثيرة للجدل، طالت الاتحاد القاري، أبرزها استجواب أحمد من قبل السلطات الفرنسية، بسبب شبهات فساد.

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وأعلن الاتحادان في بيان مشترك، أن أحمد «اقترح على اللجنة التنفيذية (القارية) المجتمعة في القاهرة في 19 يونيو 2019 طلب خبرة الـ(فيفا) لتقييم الوضع الراهن في الهيئة الإفريقية الحاكمة، والمساعدة بشكل قاطع في تسريع تطبيق عملية الإصلاح الجارية، والتي تهدف إلى ضمان أن الكاف يعمل بشفافية وفعالية مع التزام أعلى معايير الحوكمة».

وأكد البيان أن اللجنة التنفيذية وافقت «بالإجماع على اقتراح الرئيس»، وتالياً «اتفق (الكاف) والـ(فيفا) على تعيين الأمينة العامة لـ(فيفا) فاطمة سامورا بصفة مفوضة عامة (من الفيفا) لإفريقيا لفترة ستة أشهر، بدءاً من الأول من أغسطس 2019 حتى 31 يناير 2020، قابلة للتجديد باتفاق الطرفين». واتفق الطرفان على إجراء «عملية تدقيق شاملة لـ(الكاف)» في «أقرب فرصة». وأوضح البيان أن سامورا «ستعمل في روحية شراكة مع الرئيس أحمد وفريقه في مجالات عدة»، تشمل «الإشراف على إدارة للكاف، بما يشمل الحوكمة والإجراءات الإدارية، ضمان فعالية واحترافية كل منافسات (الكاف)، ودعم النمو وتطوير كرة القدم في كل البلاد ومناطق الكاف».

وواجه رئيس الاتحاد الإفريقي اتهامات بالفساد في الآونة الأخيرة، واستدعي في إطار تحقيق مفتوح في فرنسا بشبهات فساد، لاسيما بشأن فسخ الـ«كاف» من طرف واحد في ديسمبر 2017، عقداً مع شركة «بوما» للتزود بتجهيزات وملابس، واستبداله بآخر أعلى قيمة مع شركة أخرى تتخذ من فرنسا مقراً لها.