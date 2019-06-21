الامارات | 5 تحديات تخطتها مصر لتنظيم «كان 2019»

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تحديات تخطتها مصر لتنظيم «كان 2019» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم «كان 2019»، التي تشهد للمرة الأولى مشاركة تاريخية بوجود 24 منتخباً في البطولة التي تستضيفها مصر، في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 من الشهر المقبل. وكانت البطولة الإفريقية مهددة بالإلغاء، بعد استبعاد الكاميرون، بسبب تأخرها في الاستعدادات والأوضاع الأمنية، فتدخلت مصر لإنقاذ البطولة، بعد أن دخلت منافساً ضد جنوب إفريقيا على نيل الاستضافة.

ولم يكن طريق الفراعنة مفروشاً بالورد لاستضافة هذا الحدث الذي يقام مرة كل عامين، إذ واجهت مصر العديد من التحديات قبل أن تنطلق منافساتها رسمياً على أرض الملعب، اعتباراً من اليوم، ترصدها «الإمارات اليوم» على النحو الآتي:

1- ملف الترشح

كانت بداية التحدي المصري في استضافة أمم إفريقيا، مع جنوب إفريقيا، التي دخلت منافساً لها بعد انسحاب المغرب من الترشح.

واعتمدت مصر في استضافة «كان 2019» على بعض مصادر القوة، على رأسها جاهزية 14 ملعباً في خمس محافظات، هي: القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، لاستضافة مباريات وتدريبات الـ24 منتخباً المشاركة في البطولة. كما اعتمد الملف على روعة المناخ في شهري يونيو ويوليو وقت استضافة البطولة، بجانب بعض الفعاليات السياحية والمزارات للفرق والوفود المشاركة. وعزّز من قوة الملف تقديم التعهد الحكومي بحضور الجماهير بالسعة القصوى للاستادات التي تستضيف المباريات، وبأي أعداد يطلبها الاتحاد الإفريقي، خصوصاً أن «الكاف» يهتم بشدة بالحضور الجماهيري في المباريات الخاصة بالبطولة، ليصوّت المكتب التنفيذي لمصلحة مصر بحق تنظيم البطولة، بعد أن حصلت على 16 صوتاً مقابل صوت واحد لجنوب إفريقيا، لتُصبح مصر أول دولة إفريقية تستضيف النهائيات في خمس مرات على مدار تاريخ البطولة، بعد أن سبق أن استضافتها في أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

2- عامل الوقت

دخلت مصر في سباق مع الزمن، للتحضير لاستضافة «كان 2019»، نظراً لضيق الفترة الزمنية بين إسناد الترشح لها وانطلاقة البطولة في 21 يونيو الجاري، إذ لم تتجاوز تلك الفترة سوى 158 يوماً فقط.

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واختارت اللجنة المنظمة استادي القاهرة و30 يونيو لاستضافة المباريات بشكل رئيس داخل محافظة القاهرة، مع اختيار ملاعب للتدريب هي الكلية الحربية، وبتروسبورت، وإيروسبورت، والمقاولون العرب، والسكة الحديد، وثلاثة ملاعب في الإسكندرية، هي استادات الإسكندرية وبرج العرب والمكس، إلى جانب استاد الإسماعيلية، واستاد بورسعيد في محافظة بورسعيد، في حين وقع الاختيار على ملعبي استاد السويس العسكرى، واستاد السويس، في محافظة السويس.

3- الجانب الاقتصادي

من بين التحديات التي اجتازتها مصر في سباقها لاستضافة «كان 2019»، الجانب الاقتصادي، وحاجتها إلى نحو 300 مليون جنيه (65 مليون درهم)، للصرف على البطولة، وما تتطلبه من إعادة تجهيز وصيانة الملاعب المُستضيفة للبطولة، إلى جانب تحمل نفقات الإقامة للفرق من الدول المشاركة لمدة أقصاها 30 يوماً لكل فريق، تبدأ من قبل المباراة الأولى بثلاثة أيام، وتنتهي بعد انتهاء مباريات البطولة بيومين، ونفقات السفر بالطائرة لـ30 شخصاً، ونفقات السفر بالدرجة الاقتصادية والإقامة اليومية، ومبلغ يومي 200 دولار للحكام والحكام المساعدين لمده أقصاها 20 يوماً، فضلاً عن تحمل سفر وإقامة ومصروفات أعضاء الاتحاد الإفريقي والمكتب التنفيذي وانتقالاتهم، ودخول المباريات، ودفع قيمة أي ضرائب تُفرض على المشاركين في البطولة.

4- شغب الملاعب

وبات من بين التحديات التي تواجهها السلطات في مصر التصدي لظاهرة العنف المتكرر الذي يحدث في ملاعب البلاد، خلال المسابقات الوطنية والدولية، والتي بدأت تظهر منذ عام 2012، بعد مقتل 74 شخصاً في مباراة بين النادي المصري والأهلي، فتم تشغيل نظام «تذكرتي» على الإنترنت للحصول على بطاقة المشجع، وحجز تذاكر مباريات البطولة من خلال الاتصال بالإنترنت، مستخدمين في ذلك أحدث التقنيات وتطبيقات الحجز الإلكتروني عالمياً.

ويُمثل هذا الحجز بطاقة المشجع للمرور من بوابات الاستادات المختلفة أثناء البطولة بخلاف تذكرة المباراة أو المباريات التي تم حجزها. وجاء هذا النظام المُتبع الذي تستخدمه مصر للمرة الأولى في ملاعبها، للتحقق من بيانات المشجعين المسجلة، وهو النظام المُتبع في البطولات العالمية مثل كأس العالم، لضمان أمان المشجعين في الملاعب.

5- إلغاء الدوري

أثير جدل كبير في الفترة التي سبقت انطلاق أمم إفريقيا بشأن مستقبل الدوري المحلي الذي لم ينته قبل انطلاق البطولة، وخرجت تصريحات متضاربة بين الأندية واتحاد الكرة حول مستقبل المسابقة، والتي طلب الأهلي ضرورة الانتهاء من المسابقة قبل «كان 2019»، إلا أن هذا الأمر وجد صعوبة بالغة في تنفيذه، نظراً لضيق الوقت، لكن اتحاد الكرة خرج بشكل رسمي لينفي وجود نية لإلغاء المسابقة، إذ أكد نائب رئيس اتحاد الكرة، أحمد شوبير أن إلغاء المسابقة ستتوقف عليه خسائر مالية فادحة، وسيرفع عدد أندية الدوري في الموسم المقبل إلى 21 فريقاً، بعد إلغاء نظام الهبوط هذا الموسم، واعتماد الفرق الثلاثة الصاعدة من دوري الدرجة الأولى.