الامارات | «أبيض السيدات» يختتم معسكر جورجيا

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض السيدات» يختتم معسكر جورجيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم المنتخب الوطني الأول للسيدات معسكره الخارجي في العاصمة الجورجية تبليسي، الذي أقيم خلال الفترة من 13 إلى 18 الجاري، ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة. وخاض «أبيض السيدات» في تبليسي مباراتين وديتين أمام منتخب جورجيا، خسر في الأولى بثلاثية مقابل هدف، في حين خسر الثانية بهدفين لهدف.

وقالت مدربة المنتخب، حورية الطاهري، إن: المعسكر على الرغم من قصر فترته حقق نجاحاً فنياً جيداً من خلال تحقيقه الأهداف التي تم وضعها من الجهاز الفني للأبيض، وبغض النظر عن نتيجة المباراتين الوديتين اللتين خضناهما مع المنتخب الجورجي، فقد شكلت المواجهتان تجربة ناجحة وجيدة مع منتخب يتمتع بالخبرة الجيدة والمهارة والتجانس، ويمثل أحد المنتخبات المتطورة في القارة الأوروبية.