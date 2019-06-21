الامارات | ورشة في أبوظبي حول إدارة الفعاليات الرياضية

شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة في أبوظبي حول إدارة الفعاليات الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم مجلس أبوظبي الرياضي، على مدار يومين، ورشة عمل بعنوان أفضل الممارسات الاستراتيجية للهوية التسويقية وإدارة الفعاليات الرياضية، ضمن سعي المجلس للارتقاء بمستوى الأداء العام للمنظومة الرياضية في جميع الجهات وأندية أبوظبي.

وشهدت الدورة التي أقيمت بالتعاون مع «سي إس إم» حضوراً لافتاً من قبل ممثلي أندية أبوظبي، حيث استعرضت في اليوم الأول استراتيجية الهوية التسويقية للجهات والمؤسسات، وخطط تطويرها والترويج لها، وفق برامج وممارسات عالمية متقدمة باستخدام الوسائل الرقمية وأدوات التواصل مع كل الجهات والشركاء والرعاة، بما يضمن تحقيق العوائد المالية والمكاسب التجارية. وتناولت الورشة محاور رئيسة، شملت: الرؤية والأهداف، وتطوير المنتج، ومحاور أخرى كثيرة.

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وشهد اليوم الثاني استعراض أفضل الممارسات لإدارة الفعاليات بشكل عام، وفق منهجية إدارة الفعاليات على الصعيد العالمي، وتناولت: التخطيط الاستراتيجي، والتخطيط العام، والجاهزية، إلخ.

وقالت رئيسة قسم التدريب والتطوير في مجلس أبوظبي الرياضي، نورة الأنصاري، في تصريحات صحافية: «نحرص في المجلس على تقديم الخطط الطموحة والبرامج المتقدمة والممارسات الهادفة بصفة مستمرة، للارتقاء بالمنظومة الإدارية والتنفيذية في كل الجهات، خصوصاً في ظل تنامي الاستراتيجيات المتقدمة وعلوم الإدارة الحديثة».